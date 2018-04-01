Bakan Çavuşoğlu AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Kongresine katıldı

-Partililer

-Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

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( DİYARBAKIR ) -- Bakan Çavuşoğlu: “HDP’yi teslim ettikleri kişiler Kürt mü?” DİYARBAKIR



- AK Parti İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katılmak için Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “HDP’nin içinde önemli yerlerde olan ve güya Kürtlerin hakkını savunmak için gönderdikleri ve şimdi partiyi teslim ettikleri kişiler Kürt mü? Neden bu kişiler bu partide. Çünkü onlar da ideolojik olan Türk devletinin yıkılmasından ve yakılmasından yanadır da o yüzden beraberler” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti il Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde bulunan Şehitlik Spor Kompleksinde yapılan kongrede partililere seslenen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların yıllarca sözde vergi adı altında haraca bağlandığını belirterek, “ Baskı kurdular, zulmettiler ama artık Diyarbakır’ın gençleri, Güneydoğu’nun gençleri o günlere dönmek istemiyor. Analar babalar bir daha o günleri görmek istemiyor. İşte o nedenle terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Biz içeride ne kadar güçlü olursak ne kadar birlik beraberlik içinde olursak Türkiye karşıtlarına karşı dimdik ayakta oluruz. Biz dış politikamızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dik durabiliyorsak Diyarbakırlı kardeşlerimizin de arkamızda olduğunu bildiğimiz için dimdik ayakta duruyoruz. 80 milyonun gücünü yanımızda hissediyoruz. Çok daha güçlü olmamız lazım” dedi.

“HDP’yi teslim ettikleri kişiler Kürt mü?” Konuşmasının devamında HDP’den söz eden Bakan Çavuşoğlu, “HDP’nin içinde önemli yerlerde olan ve güya Kürtlerin hakkını savunmak için gönderdikleri ve şimdi partiyi teslim ettikleri kişiler Kürt mü? Neden bu kişiler bu partide. Çünkü onlar da ideolojik olan Türk devletinin yıkılmasından ve yakılmasından yanadır da o yüzden beraberler. Bu gerçekleri çok iyi görelim. Oyunu birlikte bozduk. Şimdi Diyarbakır’da huzur var. Bugün Diyarbakır’da vatandaşlarımızın her yerde rahatlıkla aileleriyle dolaştığını görüyoruz. Biz huzur, birlik beraberlik istiyoruz. Diyarbakır’ın güzel evlatları da huzuru, kalkınmayı hak ediyor. Diyarbakır’dan Avrupa’ya üç noktada uçuşlar başladı.

Bu sayı daha da artacak. Çünkü Diyarbakır’da huzur olmaya başladı.

En son gelişimize göre Diyarbakır çok değişmiş. Son iki sene içerisinde Diyarbakır ve ilçeleri gözle görülür bir şekilde değişti. Artık sizin paralarınız, Diyarbakırlı kardeşlerimin vergileri 80 milyonun vergileri artık teröristlere gitmiyor. Diyarbakırlılara ve milletimize hizmet olarak gidiyor. Birçok uluslararası örgütün içinde aktif olarak görev yapıyoruz. Eski Türkiye olsaydı bunları yapabilir miydi” diye konuştu.

“Eski Türkiye olsaydı 6 milyar dolar insani yardımı mazlumlara ulaştırabilir miydik?” Türkiye’nin bugün bulunduğu nokta ile geçmişini ile kıyaslayan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Eski Türkiye olsaydı sözümüz geçer miydi? IMF’den 1 milyar dolar dilenen bir Türkiye olsaydı bugün 6 milyar dolar insani yardımı dünyadaki mazlumlara ulaştırabilir miydi? Ulaştıramazdı. İçeride ne kadar güçlüysek dışarıda da o kadar güçlüyüz. Irak’ın inşası için 5 milyar Dolar kredi desteği açıkladık ve inşallah Diyarbakırlı işadamlarımız oralarda yatırım veya proje yaptığı zaman o kredileri tüm Türkiye’deki işadamlarımız gibi kullanacak. Biz Irak’ın kalkınmasını istiyoruz. Biz Irak’ın güçlenmesini, birliğini, beraberliğini istiyoruz. Biz Irak’ta da Suriye’de de Kürt kardeşlerimize karşı değiliz. Devletimizin gücü de şefkati de her zaman yanınızda olacak.” (EK-

