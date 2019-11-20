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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mike Pompeo ile görüşmesi

İngiltere Strateji Aria Uluslararası 

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( BRÜKSEL ) - Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü BRÜKSEL

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.
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