Bakan Canikli Ordu'da

-Bakan Canikli'nin kendisini bekleyenler ile selamlaşması



( ORDU ) ORDU



- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için gelen Canikli, kendisini bekleyenlerle selamlaştı. Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Canikli, bütün açıklamaları 3’lü zirveden sonra yapacaklarını belirtti.

Bakan Canikli, “Yarın, diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte, toplantılarla ilgili ve yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgileri vereceğiz, orada konuşacağız. Yarın daha uygun bir ortam. Diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur” dedi.

Bakan Canikli’yi, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve ilgililer karşıladı.

