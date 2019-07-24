-Konuşması

-Bakanın araca binişi



( İSTANBUL ) Bakan Berat Albayrak:" Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum"-" Çok güzel ve hayırlı bir gün"-"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel bir tatil yapacak, dinlenecek"

