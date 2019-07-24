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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Berat Albayrak:' Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum'

Bakan Berat Albayrak:' Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum'

Bakanın gelişi

Şahit 

-Konuşması
-Bakanın araca binişi

( İSTANBUL ) Bakan Berat Albayrak:" Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum"-" Çok güzel ve hayırlı bir gün"-"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel bir tatil yapacak, dinlenecek"
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