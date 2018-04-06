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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak: 'Yerli ve millilik lafta olmaz' - İSTANBUL

Bakan Albayrak: 'Yerli ve millilik lafta olmaz' - İSTANBUL

Bakan Albayrak: "Yerli ve millilik lafta olmaz" - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıAK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "Mehmetçik'ini ziyarete giden Başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde olan bir muhalefet var. Elin Amerikasının, Avrupasının sanatçısı ve siyasetçisi dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerini ziyarete gittiğinde canlı yayında, televizyonlarda alkışlarken, bu ülkenin bekası ve kurtuluşu için, ülkesinin birliği ve beraberliği için canını feda eden Mehmetçik'ini ziyaret eden yerli ve milli insanlarına bu ihaneti yapanlar, bu iftiraları, bu ahlaksızlığı yapanlar, çok net ifade edeyim, bu hainlerle aynı saftadır"İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Mehmetçik'ini ziyarete giden Başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde olan bir muhalefet var. Elin Amerikasının, Avrupasının sanatçısı ve siyasetçisi dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerini ziyarete gittiğinde canlı yayında, televizyonlarda alkışlarken, bu ülkenin bekası ve kurtuluşu için, ülkesinin birliği ve beraberliği için canını feda eden Mehmetçik'ini ziyaret eden yerli ve milli insanlarına bu ihaneti yapanlar, bu iftiraları, bu ahlaksızlığı yapanlar, çok net ifade edeyim, bu hainlerle aynı saftadır." dedi.
Albayrak, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, bu hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını hatırlatarak, "60 küsur yıllık bir rüya... Bu rüyanın gerçekleşmesinde sadece ve sadece bir kişinin en büyük payı var, gerisi hikaye. 60 yılda kimseye değil de niye bu insana nasip olduğunu, 15 yıllık AK Parti iktidarında Cumhuriyet tarihi boyunca başarılamayan hedeflere baktığımızda anlıyoruz." diye konuştu.
"Büyük ve güçlü Türkiye" ideali için nükleer liginde olmak gerektiğini belirten Albayrak, "60 yıl boyunca kimseye nasip olamamasının gerekçesi ne? Bir, cesur olacaksınız. İki, kararlı olacaksınız. Üç, çok çalışacaksınız ve en önemlisi Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacaksınız, milletten başka da hiçbir demokratik irade tanımayacaksınız." ifadelerini kullandı.Albayrak, partililere, "Bütün bunların hepsinin birleştiği tek lider kim?" diye sordu. Salondan "Recep Tayyip Erdoğan" cevabı geldi.Albayrak, "60 yıl boyunca 'stratejik müttefik' diyeceksiniz, onu diyeceksiniz, bunu diyeceksiniz, karın tokluğuyla sırt sıvazlayıp göndereceksiniz. Yok öyle bir şey. İşte Afrin... Füzeler atılıyor. Biz NATO üyesiyiz, kendimizi savunmak için bize Patriot ver. 'Yok.' Parasını vereyim sat. 'Yok.' Başkasından aldığın zaman, 'Olmaz.' Gel nükleer yap. 'Yok.' Ortak olalım. 'Yok.' Teknoloji ver. 'Yok.' Sen yaptığın zaman öyle bir şey yok. Bu yatırımın, bir diğer onun kadar önemli ve anlamlı tarafı da şudur, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımıdır. 20 milyar doları aşan bir yatırım. Türkiye'de tek kalemde 20 milyar dolardan fazla yatırımla inşaatı sırasında 10 binden fazla, faaliyete geçtiğinde 3 bin 500 kişiden fazla istihdam oluşturacak. Yan sanayisiyle, yerli tedarikiyle milyarlarca dolarlık sanayi endüstrisi oluşturacak ve en önemlisi Türkiye'nin enerjiye bağımlı olduğu bu resimde asgari yüzde 10'dan fazla bir baz yükle tarihi bir yatırım olacak." diye konuştu.
Yatırımın, teknoloji olarak da büyük stratejik anlam ifade ettiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin başka bir lige çıkacak teknolojiye kavuşacağını belirtti.
Albayrak, dünyada nükleer santrallerin kapatıldığı söylemlerinin yalan olduğunu dile getirerek, dünyada 55'ten fazla inşaatı devam eden, 450'den fazla faaliyette nükleer santral olduğunu kaydetti.
- "Yerli ve millilik lafta olmaz"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Mehmetçik'ini ziyarete giden Başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde olan bir muhalefet var. Kim kimle hangi safta görüyorsunuz değil mi? Elin Amerikasının, Avrupasının sanatçısı ve siyasetçisi, dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerini ziyarete gittiğinde canlı yayında, televizyonlarda alkışlarken, bu ülkenin bekası ve kurtuluşu için, ülkesinin birliği ve beraberliği için canını feda eden Mehmetçik'ini ziyaret eden yerli ve milli insanlarına bu ihaneti yapanlar, bu iftiraları, bu ahlaksızlığı yapanlar, çok net ifade edeyim, bu hainlerle aynı saftadır. Yerli ve millilik lafta olmaz. Yerli ve milli olmak, yerli ve milli duruş sergileyenlerle gerekirse canını feda edecek şekilde aynı safta durmak demektir."

Nükleer Santral Televizyon Canlı Yayın Milyar Dolar Muhalefet 

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