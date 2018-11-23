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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak ve Bakan Gül GAÜN’de İzle

Bakan Albayrak ve Bakan Gül GAÜN’de İzle

bakanların gelişi

Öğrenciler 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmacı olduğu, Türkiye 2023 Projeksiyonu programı basına kapalı olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmacı olduğu, Türkiye 2023 Projeksiyonu programı basına kapalı olarak gerçekleşti. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün karşıladığı bakanlara AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti. (LO-SD-
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