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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Albayrak: 'Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayır ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum' Haberi

Bakan Albayrak: 'Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayır ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum' Haberi

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Ramazan Bayramı Kutlama Paylaşımı

( ANKARA ) Bakan Albayrak: "Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayır ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum" ANKARA

Sosyal Medya Ümmet Cennet Mazda İslam 


- Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Albayrak mesajında, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerinin olduğu videolu paylaşımda Bakan Albayrak, "İnsana önce durgunluk, sonra sevinç veren sabahlar. Temizlik ve güzellik, nezaket ve özen; büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri, akranların güllü dili, geldi bayram. Herkesten önce annemizin sesi uyanır, cennet duyarız ilkin, büyüklerin neşeli ciddiyeti, en candan dualar; hep birlikte nice bayramlar. Bayram, milletin ve ümmetin çocukluğu, vaktin kalbi, günün en güzel saati, dünya gözüyle görmenin hali. Bazen bir aslan parçasının hasreti. Bayram sadece sevinç vermez, kuvvette verir. Saflar sıklaşır, nesiller kaynaşır, dedeyle torun namazdadır; bizi yeniden umutlandırır. Bayram, hakka yakınlaşmanın, halka yakınlaşmanın, bir olmanın, diri durmanın hali. Bereketin ve ilahi hünerin tam ortasında birliğiniz daim, bayramınız mübarek ola" ifadelerine yer verdi.
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