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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Albayrak oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

Bakan Albayrak oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın oy kullanmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Kabine girerek tercihini yapan Erdoğan, oy zarfını sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı.

Trol 

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