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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Albayrak Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Albayrak Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti

Bakanın Valiliğe girişi

Sivil Toplum Kuruluşu Depremzede Geçmiş Olsun Sivil Toplum Hasarlı Bina 

-Valilik toplantı detay

( MALATYA ) MALATYA

- Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Malatya’da depremden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Elazığ’daki temaslarının ardından Malatya’ya gelen Bakan Berat Albayrak havaalanında kent protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak Battalgazi ilçesi Orduzu Kaldırım mahallesini ziyaret eden Bakan Albayrak, 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depremi nedeniyle hasar gören evleri inceledi, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den, ilçedeki hasarlı binalar ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Albayrak, vatandaşların da sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Albayrak, “Depremin hemen ardından 3 bakanımız bölgeye geldi. Cumhurbaşkanımız burada, bizler her gün gelip gidiyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor buradaki çalışmaları. Sizler için buradayız” ifadelerine yer verdi. Daha sonra Malatya Valiliği’ne geçen Bakan Albayrak Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerle bir araya geldi. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. (CÖ-
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