Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı Haberi

Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı Haberi

Ziyaretten detay

Forma İş Dünyası 

-Esnaf gezisinden detay
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Bakan Albayrak’a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye edildi. Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi. Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen sıcak pideyi gazetecilerle paylaştı. Albayrak, bu sırada Sivas Valisi Salih Ayhan'ın “Sivas'ın Katmeri Konya'nın pidesinden daha güzeldir” sözlerine karşılık, “Şimdi de Sivas Konya krizi çıkmasın” demesi çevredekileri güldürdü.Albayrak, esnaf ziyaretlerinin ardından Sivas’tan karayolu ile Tokat’a hareket etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı