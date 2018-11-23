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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak’ı kahkahaya boğan şarkı

Bakan Albayrak’ı kahkahaya boğan şarkı

bakana şarkı söylenmesi

Kahkaha Toplantı İhracat Ürdün Öğrenciler 

-tatlı dağıtımı
-esnaf ziyareti
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’teki gezisi sırasında bir esnafın Gaziantep yöresine ait şarkıyı bakana uyarlayarak söylemesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kahkahaya attırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi programlara katılmak için Gaziantep’e geldi. Türkiye 2023 Projeksiyonu Programı kapsamında Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle buluşan bakanlar, daha sonra Cunama namazını Alaüddevle Camiinde kıldı. Cuma namazı çıkışında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Kandil dolayısıyla tatlı dağıtımını bakanlar vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.
Esnafın söylediği şarkı bakanı kahkahaya boğdu İki bakan daha sonra tarihi bakırcılar çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf gezisi esnasında bir esnafın Gaziantep yöresine ait ‘Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin’ adlı şarkıyı Bakan Berat Albayrak’a uyarlayarak okuması bakan Albayrak’ı kahkahaya boğdu. İki bakan daha sonra iş adamlarıyla yapılacak toplantı için Gaziantep İhracatçılar Birliği’ne (GAİB) geçti. (LO-SD-
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