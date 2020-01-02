Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Albayrak, Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü

Bakan Albayrak, Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü

Bakan Albayrak'ın vatandaşlarla özçekim yapması

Çay Bahçesi Akkale Çekim Mobilya 

-Bakan Albayrak'ın vatandaşlarla sohbeti
-Bakan Albayrak'ın simit alması
-Bakan Albayrak'ın gazetecilere simit dağıtması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini gerçekleştirmek için Çanakkale’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, program sonrası Çanakkale esnafına yaptığı ziyarette vatandaşlarla özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü. Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini bu sabah Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında (ÇTSO) yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programında Çanakkale esnafını da unutmadı. ÇTSO Konferans Salonunda gerçekleşen ve mobilyacılara verilen yüzde 8’lik KDV müjdesi ile öne çıkan ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ isimli buluşma sonrası Çanakkale sokaklarına çıkan Bakan Albayrak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile şehir merkezinde bulunan Yalı Caddesi üzerindeki esnafı dolaşarak kendilerine hayırlı işler diledi. Vatandaşlar tarafından ilgi gören Albayrak, Çanakkaleliler ile bol bol özçekim yaptı. Daha sonra yol üzerinde bulunan bir simitçi ile sohbet edip simitlerini alan Albayrak, bir çay bahçesine oturarak simidini gazetecilerle bölüştü. Esnaf ziyareti sonrası AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Çanakkale teşkilatı ile istişarelerde bulundu. Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası Bakan Albayrak’ın Çanakkale programı tamamlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı