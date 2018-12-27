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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Akar, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Bakan Akar, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Bakan Akar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafları incelemesi - DetayANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 9 fotoğraftan yana oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı' Afrin'de" ve Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolu genç" başlıklı fotoğraflar için kullandı.Bakan Akar, daha sonra "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceledi. Akar'ın bu kategorideki tercihleri ise Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafları oldu.Akar, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu", Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarını seçti.Oylamanın ardından fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bakan Akar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Muhabir Yurt Dışı Gori 

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