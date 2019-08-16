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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bakan Akar valiliğe girişi

Güvenli Bölge Toplantı Sınır Ötesi Kuvvet Komutanları Sınır Ötesi Operasyon 

-Valilikten çıkışı

( ŞANLIURFA )- Bakan Akar 5 saatlik toplantının ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı ŞANLIURFA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin ile bir süre görüşen Akar, daha sonra valilikten ayrılarak Gap Havalimanına gitti. Bakar Akar'ın 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığında bölgedeki komutanlarla Suriye'nin kuzeyinde ABD ile ortak oluşturulması planlanan güvenli bölge ve olası sınır ötesi operasyonla ilgili görüştüğü öğrenildi.
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