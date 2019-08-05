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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

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-Karşılıklı imza ve konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konuları ele alındığını belirtildi."
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