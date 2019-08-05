Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü - ANKARA Haberi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Halid Bin Muhammed el - Atiyye'yi karşılaması - Halid Bin Muhammed el - Atiyye'nin defteri imzalaması - İkili görüşmeANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el - Atiyye ile bir araya geldi.Bakan Akar, konuk bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el - Atiyye'nin özel defteri imzalamasının ardından iki bakan görüştü.Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.
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