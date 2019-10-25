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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile bir araya geldi

- Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile bir araya geldi

Görüşmeden detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Savunma Sanayi 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konuları ele alındı.
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