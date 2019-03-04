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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Akar Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti

Bakan Akar Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti

ziyaretten görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

General Hatıra Fotoğrafı Yerli Üretim 


- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla Donanma Komutanlığındaki incelemelerinin ardından DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü’nde incelemelerde bulundu. Denizaltı simülatöründe eğitim alan askerlerle sohbet eden Bakan Akar, periskoptan torpido atış eğitimini takip etti. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Denizaltı Serbest Çıkış Kulesini de inceledi. Denizaltıdan çıkış eğitiminin verildiği 20 metre derinliğindeki havuzdaki eğitimleri takip eden Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindekiler yerli üretim “reis” sınıfı denizaltıların inşa çalışmalarını inceledi. İşçilerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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