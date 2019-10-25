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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

Görüşmeden detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Alışveriş 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı’nda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargâhı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.”
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