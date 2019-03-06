Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

- Bakan Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

- detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Güvenli Bölge Aritas Yol Haritası Terör Örgütü Teröristler 


- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i ağırladı. Görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. MSB’den yapılan açıklamada, görüşme ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Bakan Akar tarafından Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı