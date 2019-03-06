- Bakan Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü



- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i ağırladı. Görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. MSB’den yapılan açıklamada, görüşme ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Bakan Akar tarafından Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

