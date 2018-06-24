Bakan Ahmet Arslan: Seçmen gayet vakur bir şekilde geliyor.İradesini sandığa yansıtıyor. İnşallah buradan da hayırlı bir sonuç çıkar diyorum” dedi.

-Bakan Arslan'ın oy kullanacağı sandık görevlileri ile tokalaşması

-Bakan Ahmet Arslan'ın açıklaması

-Bakan Arslan'ın sandık görevlilerine başarılar dilemesi



( KARS ) KARS



- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu Kars’ta kullandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu kullanmak üzere Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okuluna geldi. Arslan, sandık görevlilerini tek tek ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. 1057 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçimler ülkemiz için, insanımız için, hatta dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar hayırlı uğurlu olsun. Çünkü herkesin umudu Türkiye’nin güçlü olması, Türkiye’nin geleceğe sağlıklı adımlarla yürümesi, elbette ki bunun yolu siyasetten geçiyor. Onun da tecelli günü demokrasi bayramı dediğimiz seçim günleridir. Ve insanımızın iradesinin sandığa doğru yansıması, daha sonrada sandığa yansıyan irade çerçevesinde bu ülkenin idare edilebilmesi adına bu gün önemli, o yüzden sandık başında görev alan herkesi tebrik ediyorum, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi, iradenin sandığa doğru yansıması güvenlik güçlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı olarak bizim çalışma arkadaşlarımız, bir çok bakanlığın temsilcileri gerçekten olağan bir çaba ile gayretle her hangi bir aksaklık olmaması adına çalışıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ama daha da önemlisi insanımıza teşekkür ediyorum. İnsanımız seçimlerin bir demokrasi bayramı olduğunu bilerek sandığa gidiyorlar. Bugün burada da gördük. Seçmen gayet vakur bir şekilde geliyor. Oyunu kullanıyor. İradesini sandığa yansıtıyor. İnşallah buradan da hayırlı bir sonuç çıkar diyorum” dedi.

Bakan Arslan, daha sonra AK Parti Kars Milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Sandık görevlilere kolaylıklar dileyen Bakan Arslan, daha sonra okuldan ayrıldı.

