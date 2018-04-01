Bakan Ahmet Arslan, “Dünya’da 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de” Haberi

-Bakan'ın salonu gelişi

-Salondan genel ve detaylar

-Bakan Arslan'ın konuşması



( KARS )- “Türkiye’de sadece ulaştırma alanında 382 milyar yatırım yapıldı”- Bakan Ahmet Arslan partisinin kadın Kolları Kongresi’ne katıldı KARS



- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dünya’nın 10 büyük projesinden 6’tısının Türkiye yapıldığını belirtti.

Bakan Arslan, Türkiye’nin 15 yılda ihracat rakamının 35 milyar dolardan, 158 milyar dolara geldiğini kaydetti.

AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi için Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı havaalanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Sami Özcan, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı. Bakan Ahmet Arslan, havaalanında daha sonra Kars Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nin yapılacağı DSİ Toplantı Salonu’na geçti. Divan Başkanlığı’nın oluşmasının ardından toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“AVRUPA VE DÜNYA EKONOMİK KRİZLERLE UĞRAŞIRKEN, TÜRKİYE IMF’YE OLAN BORCUNU, AK PARTİ’DEN ÖNCE BİZİM BAŞIMIZA BOYUNDURUK ŞEKİLDE TAKILAN O BORCUNU TEMİZLEMEKLE KALMADI, GEÇEN SENE DÜNYA’NIN EN BÜYÜK BÜYÜME ORANINI YAKALADI” Kars Kadın Kolları Başkanlığı 5. Kongresi’nde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Son dönemlerde Dünya’da devam eden 10 büyük projenin 6’tısının Türkiye’de olduğunu biz memnuniyetle biliyoruz. Ama biz biliyoruz da Türkiye’nin başarısını çekemeyenler, Türkiye’nin güçlenmesini, büyümesini çekemeyenlerin kuruluşlarının ağzından bu ifadenin açıklanmış olması, bunun kayıtlara düşmüş olması çok önemli. Söylenen son dönemlerde Dünya’nın gidişatına yön veren 10 büyük projenin 6’tısı Türkiye’de yapılıyor. Bundan memnun olmamak, bundan mutlu olmamak mümkün değil. Sadece 15 yılda ihracat rakamımız 35 milyar dolardan, 158 milyar dolara geldi. Neredeyse 40 katı. Avrupa ve Dünya ekonomik krizlerle uğraşırken, Türkiye IMF’ye olan borcunu, AK Parti’den önce bizim başımıza boyunduruk şekilde takılan o borcunu temizlemekle kalmadı, geçen sene Dünya’nın en büyük büyüme oranını yakaladı. yüzde 7.4, birileri Türkiye batıyor, Türkiye bitiyor, Türkiye yok oluyor. Türkiye’nin ekonomisi batıyor derken, Türkiye onlara inat Dünya’ya bir ders daha verdi. Dedi ki sizlere inat Dünya’nın en büyük büyüme oranını gerçekleştireceğim. G 20 dediğimiz Dünya’nın sürükleyicisi olan 20 ülke içerisinde 1 numara Çin’den de, Hindistan’dan da önde Allah razı olsun sizden. Sizlerin desteği devam ettikçe biz inşallah bundan sonra da rekorlar kırarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE SADECE ULAŞTIRMA ALANINDA 382 MİLYAR YATIRIM YAPILDI” Türkiye’nin sadece ulaştırma alanında 382 milyar liralık yatırım yaptığını ifade eden Bakan Ahmet Arslan, “Sadece bizim bakanlımızda, 15 yılda AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız yatırım 382 milyar Türk lirası, 382 katrilyon. Düşünün IMF kapılarında 100 milyon, 200 milyon borç bulmaya çalışan bir Türkiye’den sadece ulaştırma alanında 382 milyar para, yatırım yapan bir Türkiye’ye geldik. Helalı hoş olsun. Geçmişte de bu Türkiye vardı, geçmişte de bu kaynaklar vardı. Ama birileri o kaynakları çar çur ediyordu. Birileri batık bankalar marifetiyle o paraları yurt dışına kaçırıyordu. Allah şükür AK Parti ile birlikte o devirler geride kaldı. Biz ülkemizin ürettiği kaynakları ülkemizin imkanlarını insanımızın ihtiyacına harcıyoruz. İnsanımızın ihtiyacına harcadığımız içinde bu rakamlalar gerçekleşiyor” diye konuştu.

“DÜNYA’NIN GIPTA İLE İZLEDİĞİ OLMASIN DİYE CAN ATTIĞI, TÜRKİYE’NİN YOLUNU KESMEYE ÇALIŞTIĞI KANAL İSTANBUL’U YAPIYORUZ” Dünya’nın en büyük hava limanını İstanbul’a yapıldığına dikkat çeken Arslan, “Sadece bu mu? Dünya’nın sayılı ülkeleri yüksek hızlı trenle tanışmışken, Türkiye yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline geldi. Buna yaparken İstanbul’dan iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray’ı yaptık. İki kıtayı denizin altından bağlayan Avrasya’yı yaptık. İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, İstanbul, İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü dahil yaptık. Ve bugün bunlarla yetinmediğimizi ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz içinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yapıyoruz. İstanbul’da Dünya’nın en büyük hava limanını yapıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Dünya’nın gıpta ile izlediği olmasın diye can attığı, Türkiye’nin yolunu kesmeye çalıştığı Kanal İstanbul’u yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



