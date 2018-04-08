Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Ağbal, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - BAYBURT

Bakan Ağbal, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - BAYBURT

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın öğrencilerle görüşmesi - Bakan Ağbal'ın öğrencilerle sohbet etmesiBakan Ağbal, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Ağbal, Bayburt Üniversitesi'nde, üniversite dergisi için öğrencilerin sorularını yanıtladıBAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü bahçesindeki banklarda öğrencilerle buluşan Ağbal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mürekkep Lekesi" dergisine röportaj verdi.Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, çocukluğu, eğitimi ve kamuda aldığı görevlerin yanı sıra siyasi hayatına ilişkin bilgileri paylaştı.Ağbal, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, her alanda kendilerini yetiştirmelerini istedi.Gençlere siyasete daha yakından ilgi duymaları ve erken yaşlarda siyasete aktif şekilde katılmalarını öneren Ağbal, tecrübelerini anlattı.Öğrencilerden biri, eğitimin önemine işaret ederek yeniden üniversite okuma isteği taşıdığını dile getiren Ağbal'a, Bayburt Üniversitesi'ni gönül rahatlığı ile tercih edebileceğini söyledi.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da katıldı.

Kitap Okuma Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı