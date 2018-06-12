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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Ağbal'dan esnaf ziyareti - HATAY

Bakan Ağbal'dan esnaf ziyareti - HATAY

- Bakan Ağbal'ın esnaf ziyaretinden görüntülerBakan Ağbal'dan esnaf ziyareti - Maliye Bakanı Ağbal, Hatay 'daki Antakya Künefeciler Meydanı'nda bulunan esnafla sohbet etti, künefe tepsisine şerbet döktüHATAY (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hatay 'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programının ardından Antakya Künefeciler Meydanı'na giden Ağbal, buradaki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Ağbal, künefe tepsisine şerbet döktü ve vatandaşların yaklaşan bayramlarını tebrik etti.Meydanda bulunan bir künefeci ustası da üzerinde "Reis ile devam" yazılı bir künefe tepsinini Bakan Ağbal'a verdi.Esnafın gösterdiği ilgiye teşekkür eden Ağbal, " Hatay 'dan mesajı tabii ki künefeyle veriyoruz. Dolayısıyla 'Durmak yok' diyoruz. 'Yola devam' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, genel başkanımızla inşallah yeni dönemde de Hatay 'ı da büyüteceğiz, Türkiye'yi de büyüteceğiz ve kalkındıracağız. Ben bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dolayısıyla reis ile yola devam. Hatay 'ın ve Hatay lı'nın mesajı net. Hiç lafı dolandırmadan, evirip çevirmeden direk mesajını veriyor. Söze bile gerek kalmamış canım künefe kendiliğinden söylüyor zaten." diye konuştu.
Ağbal, daha sonra kendisine ikram edilen künefeden yedi.Bakan Ağbal'a AK Parti Hatay milletvekilleri adayları, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve bazı ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

Allah Künefe Genel Başkan 

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