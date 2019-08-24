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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan açıkladı, Bodrum’da yıkımlar başladı

Bakan açıkladı, Bodrum’da yıkımlar başladı

inşattan detay

Jandarma İstinaf Mahkemesi Kaçak Kamu Yararı Kaçak Yapı 

-kepçenin içeride olması
-yetkililerin içeride olması

( MUĞLA -EK) - 200 milyon dolarlık inşaata kepçeler dozerler girdi MUĞLA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmasının ardından milyon dolarlık proje kaçak olan kısımlarının yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından Bodrum’da incelemeler yapılmıştı bin 611 konut, 4 otel inşaatı durdurulmuş kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet verilmişti. Bugün sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bodrum Belediye ekipleri, jandarma ve yıkım ekibi Küçükbük Mahallesi Çetilli Burnu'nda bulunan 330 villanın 1 otelin bulunduğu projedeki kaçak yapıları yıkmaya geldi. Milyon dolarlık proje yıkılıyor 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesi Küçükbükü Mahallesi Çeteli Burnu'nda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşaa edilmeye başlanmıştı. Bodrum Belediyesi'nin 8 kez mühürlediği projenin yapımı şubat 2016'da başladı.
200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. idare mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesi'ne başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. idare Mahkemesi’nin verdiği kararı iptal etti. 1 ay sonra Bakanlık yıkacak Yalıkavak mahallesinde 425 konut 1 otel, Gündoğan mahallesinde 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü Mahallesi'nde 166 konut 1 otel, Gümbet Mahallesi'nde 131 konut ve Yalıçiftlik Mahallesi'nde 400 adet komut tespit edildi.
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