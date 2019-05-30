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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bahreynli İş Adamı, Sokak Lambasında Ders Çalışan Çocuğa Ev Bağışladı İzle

- Bahreynli İş Adamı, Sokak Lambasında Ders Çalışan Çocuğa Ev Bağışladı İzle

çocuğun ışığın altında ders çalışması

Sosyal Medya Ders Çalış Lyon Sokak Lambası Gesi 

-Bahreynli milyoner

(LİMA) - Bahreynli iş adamı, sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı LİMA

- Bahreynli bir milyoner, Peru'da sokak lambasının altında ev ödevi yaparken görüntüleri ortaya çıkan çocuğa ev bağışladı. Bahreynli Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, ailesinin yaşadığı evde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ödevini yapan 11 yaşındaki çocuğa yardım elini uzattı. Birkaç hafta önce, Peru’nun Moche bölgesinde bir sokak lambasının ışığı altında ödevini yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş tüm dünyaya yayılmıştı. Görüntülerden etkilenen Bahreynli milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, 5’nci sınıfa giden 11 yaşındaki Victor Martin Angulo’nun yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Angulo’nun ve ailesinin yaşadığı zor durumun yanı sıra tüm çevrenin de yardıma muhtaç olması 31 yaşındaki iş adamını çok etkiledi. Victor ve ailesine bir ev bağışlayan Bahreynli milyoner, Victor’un annesinin istikrarlı bir şekilde çalışıp para kazanabilmesi için bir iş kurup, mahalledeki okula da maddi yardım sözü verdi. Mübarek ayrıca, Aralık ayında Victor'un yeni evini ve finanse edeceği semt okulunun durumunu görmek için Moche'ye döneceğine de söz verdi.
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