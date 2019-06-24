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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bahreyn’deki Çalıştaya Karşı Batı Şeria’da Protesto

- Bahreyn’deki Çalıştaya Karşı Batı Şeria’da Protesto

Protesto detay

( EL HALİL ) - Bahreyn’deki çalıştaya karşı Batı Şeria’da protesto EL HALİL

Protesto Toplantı Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Mermi 


- Batı Şeria’nın El Halil kentinde ABD’nin Bahreyn’de düzenleyeceği “Filistin” konulu ekonomi çalıştayı protesto edildi. İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler, ABD’nin Bahreyn’de düzenleyeceği Filistin konulu çalıştaya karşı Batı Şeria’nın El Halil kentinde protesto düzenledi.
Protesto sırasında Filistinlilerle şehri işgal eden İsrail askerleri arasında tansiyon yükseldi. İsrail askerleri işgal ettikleri El Halil kentindeki göstericilere gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçlerinin sokaktan geçen sivillere de fiziki müdahalede bulunduğu gözlendi. Gün içinde Batı Şeria’nın birçok kentinde Bahreyn’de düzenlenecek olan çalıştaya karşı protesto düzenlendi.
ABD’nin himayesinde toplanacak “Refah için Barış” isimli ekonomi çalıştayında, Filistin’e yapılacak yatırımlar görüşülecek. Çalıştay, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirdiği barış planı dahilinde yapılacak ilk toplantı olacak.
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