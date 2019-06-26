Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - GAZZE

- Protesto gösterisinden detaylar - İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el - Batş ile röportaj - Filistin el - Fetih hareketinin liderlerinden İmad el - Aga ile röportajGAZZE (AA) - Gazze 'de toplanan bir grup, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak görülen Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etti. Gösteriye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.
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