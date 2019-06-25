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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bahreyn Çalıştayı'nı protesto için genel grev - GAZZE

Bahreyn Çalıştayı'nı protesto için genel grev - GAZZE



: - Boş cadde ve sokaklardan detaylar - Kepenkleri kapalı dükkanlardan detaylar - Gazze li Yusuf er - Razi ile röportaj - Üniversite ve kamu kurumlarının kapalı olması - Limandaki tekneler - Trump karşıtı resimler Gazze 'de Bahreyn Çalıştayı'nı protesto için genel grevGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayacak olan "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştayı protesto etmek için genel greve gidildi. Gazze liler, "Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planının uygulanması yolundaki ilk adım" olarak gördükleri Bahreyn Çalıştayı'nı protesto etmek için iş yerlerini açmazken, özel ve kamu kurumlarında da iş başı yapılmadı.Filistinli grupların çağrısıyla başlatılan grev kapsamında, Gazze li balıkçılar da gün boyu avlanmama kararı aldı. Gazze Balıkçılar Sendikası, dün yaptığı açıklamada, 00:06'dan 18:00'a kadar avlanılmayacağını duyurmuştu. - Filistinli gençlerden "Kara Çalıştay" yorumuAA muhabirinin mikrofon uzattığı Gazze li Yusuf er - Razi (30), Bahreyn'deki çalıştayın geleceklerini kararttığı için Filistinli gençler tarafından "Kara Çalıştay" olarak isimlendirildiğini söyledi.

Bu "Kara Çalıştayı" kabul etmediklerini dünyaya göstermek Gazze 'deki genel greve destek verdiğini dile getiren Razi, "Arap ülkelerinin, Filistin davasının tasfiye edilmesine katkı sağlayacak olan bu çalıştaya katılmasını kınıyoruz." dedi.
Razi, çalıştayın hedefinin bir şekilde Filistin davasının tasfiyesi olduğunu vurguladı.Filistin'in tarihteki en haklı dava olduğunun altını çizen Razi, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumdan, Filistin davasının tasfiyesi için ABD ve İsrail'e fırsat vermemelerini istedi. - "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyonManama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail - Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25 - 26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Alışveriş Sivil Toplum Uluslararası Hükümet İş Dünyası 

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