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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT

Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi - BEYRUT



: - Beyrut 'taki BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu binasının önünde toplan göstericilerden detaylar - Konuşmacılardan detaylarBEYRUT (AA) - ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta protesto edildi.Hamas'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut 'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı."Yüzyılın Anlaşmasına hayır. Bahreyn Çalıştayı geçersizdir" sloganıyla toplanan göstericiler, Lübnan ve Filistin bayrakları ile çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Misyon Protesto Başkent 

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