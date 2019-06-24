Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok' - GAZZE

'Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok' - GAZZE

"Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok" - GAZZE

: - Gazze kentinin caddeleri - Hamas yetkililerinden Muşir el - Mısri'nin basın açıklamasıHamas yetkililerinden Muşir el - Mısri, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayı katılımcılarının, Filistin adına konuşma hakkı ve yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Gazze 'de düzenlediği basın toplantısında Mısri, "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz. Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.Mısri, bu çalıştay üzerinden Filistin halkının davasının, "siyasi meseleden, insani meseleye dönüştürülmeye" çalışıldığını vurguladı.Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğine işaret eden Mısri, çalıştayın İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak, şüpheli ve tehlikeli projelere ve ittifaklara zemin hazırladığını belirtti.

Mülteci Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı