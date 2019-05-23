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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bahişili ilçesinin adı TBMM’de “Bahşılı” olarak değiştirildi

Bahişili ilçesinin adı TBMM’de “Bahşılı” olarak değiştirildi

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çıkartılan kanunla “Bahşılı” olarak değiştirildi. Bahşılı Belediyesi tarafından yapılan resmi müracaatlar sonrasında Bahşili’nin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çıkartılan kanunla “Bahşılı” olarak değiştirildi. İlçe sakinlerinden Mehmet Oktem, “Mehmet Dönmez Turgut Özal’ın zamanında burayı ‘Bahşili’ diye değiştirdi. Özal’ın zamanında ondan buyana ‘Bahşili’ olarak duruyor. Bu başkanımız da ‘i’ leri kaldırtıyor kendi aslına dönüyor. Aslında biz ‘Bahşılı’ biliriz, Bahşılılıyız” dedi.
1980 yılından beri ilçede olduğunu ifade eden vatandaş Mehmet Karayel, “Ben üstünde ‘i’ olup olmadığını hiç fark etmiyordum. Ben hiçbir devlet dairesinde de bunun üstünde ‘i’ var ‘ı’ var deyip dönmedi” şeklinde konuştu.
Uğur Göker ise, “Kütükte ‘Bahşili’ geçiyor. Ben 26 senedir de Kaymakamlıkta çalıştım. Bütün resmi evraklar dahilinde hepsi ‘Bahşili’ geçiyor. Sadece alışkanlık gereği biz sadece ‘Bahşılı’ olarak herkes buna alışmış. Asıl genel ismi ‘Bahşili’ ana kütüğü bağış kelimesinden geliyor. Bunu eskilerimiz daha iyi bilir Bahşili diye. Tabi şimdiki yönetim veya İçişleri Bakanlığından alınan bir karar doğrultusunda bu Bahşılı olarak değişmiş. Vatandaşı alışkanlığı Bahşili. Benim fikrim değişmesi tarafı mısın değil” diye konuştu.
Bahşılı, 1989 yılında Kırıkkale il olmasının ardından 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe olarak Kırıkkale iline bağlanmıştı.
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