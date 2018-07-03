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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bahis sitesi reklamı alan 'Youtube fenomenleri'ne operasyon - ANKARA

Bahis sitesi reklamı alan 'Youtube fenomenleri'ne operasyon - ANKARA

Bahis sitesi reklamı alan "Youtube fenomenleri"ne operasyon - ANKARA - Yasa dışı bahis operasyonuBahis sitesi reklamı alan "Youtube fenomenleri"ne operasyon - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ile Amir Z, yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koydukları gerekçesiyle başkentte gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, Youtube kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ve Amir Z'nin yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koyduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonda, Bülent M. ve Amir Z. gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Fenomen Sosyal Medya Başkent Üniversite Öğrencisi 

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