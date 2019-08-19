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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçeye çıkan kadını sarmaşıkların arasından çıkan yılan soktu

Bahçeye çıkan kadını sarmaşıkların arasından çıkan yılan soktu

kadın detay

Sarmaşık Hastane 

-hastane detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılan tarafından bacağından sokulan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki eşyaları almak için giden Nurdan A, sarmaşıkların arasından çıkan yılan tarafından bacağından ısırıldı. Acılar içerisinde kalan kadın yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından Nurdan A müşahede altına alındı. (SA-MŞ)
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