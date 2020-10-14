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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçesine giren ineğin sahibi tarafından boynundan vuruldu

Bahçesine giren ineğin sahibi tarafından boynundan vuruldu

ınYaralı yaşlı adamın sedye ile taşınması

Jandarma Silahlı Saldırı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Hastanede sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı adamın jandarma görevlisini olayı anlatması
-Hastane önünde jandarma ekipleri
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da tarlada inek otlatma yüzünden çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 75 yaşındaki bir kişi boynundan vurularak yaralandı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi'nde ikamet eden İ.C.(75) bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları 60 yaşlarındaki A.C.'nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.'yi inekleri bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.'ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.'nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.'ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurşunun boynuna girip çıktığı İ.C., A.C.'nin kendisine tabancayla 3 el ateş açtığını söyledi.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan A.C.'yi yakalamaya çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.
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