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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçesinde bulduğu sincap yavrusunu sahiplendi - MARDİN Haberi

Bahçesinde bulduğu sincap yavrusunu sahiplendi - MARDİN Haberi

- Yavru sincabın uyuması - Yavru sincabın süt içmesi - Bilal Erten ile röportajBahçesinde bulduğu sincap yavrusunu sahiplendi - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Bilal Erten, evinin bahçesinde bularak tedavi ettirdiği sincap yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyorMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Bilal Erten (28) evinin bahçesinde gördüğü sincap yavrusunu sahiplendi.Mazıdağı ilçesindeki evinin bahçesinde bulduğu sincap yavrusunun tedavisini yaptıran Erten, hayvanı şırıngayla süt vererek besliyor.Erten, ilçede etkili olan sağanağın ardından, otların arasında ıslanmış ve perişan bir halde sincap yavrusu gördüğünü söyledi.

"İlk önce annesi var mı diye etrafa bakındık ama annesini göremedik. Sonra başka bir sincap yavrusu daha gördük. O yavru sincabın yağmura dayanamayıp öldüğünü fark ettik." diyen Erten, yağmurdan etkilenen ve aç kalan yavru sincabı, ilçedeki veterinere götürdüklerini, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu belirlediklerini kaydetti.
Yavru sincabı evine götürerek, şırınga yardımıyla süt verip karnını doyurduğunu anlatan Erten, yavru sincabın şırıngayı elleriyle tutarak süt içtiğini anlattı.Erten, "İlçede hayvan barınağı olmadığı için sincabı, veteriner hekimin kontrolünde belirli bir süre evimde misafir edeceğim, daha sonra doğal yaşantısına bırakacağım. Sadece insanlar değil, tüm canlılar yaşama hakkına sahiptir." diye konuştu.

Hayvan Barınağı Göreme Hayvan Irak Trol 

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