Bahçeşehir Koleji ailesi, Anıtkabir’de

--Mozeleye çelenk bırakılması

--Toplu fotoğraf çekimi

--Misaki Milli Defterinin imzalanması

--Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Can Altıntığ açıklaması

--Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel açıklaması



( ANKARA )- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Anıtkabir’e ziyaret- Bahçeşehir Kolejli, “2 bin öğrenci”, Ata’nın huzurunda ANKARA



- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Cumartesi günü Türk Telekom ile oynayacağı maç öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Bahçeşehir Koleji, her yıl gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretini yine tüm okulun katılımıyla yaptı. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Cumartesi günü Türk Telekom ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen Anıtkabir ziyaretine, anaokulundan liseye, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yer aldığı 2 bin kişi katıldı.

Bahçeşehir ailesi, ilk olarak Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel önderliğinde aslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir’e ulaştı. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol takım kaptanı Yiğitcan Turna ve Ankara kampüsünden iki minik öğrenci Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunun ardından Misakı Milli Kulesi’ne geçildi. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, Bahçeşehir Koleji ailesi olarak sizin ilkeleriniz ışığında, geleceği oluşturmak ve sporda sizin değerlerinize örnek olmak için yola çıkmış yüzlerce sporcumuz, öğretmen ve binlerce öğrencimizle huzurunuzda olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Siz, bizlere ülkemize sağlam temeller üzerinde ilerlemesi ve gelişmesi için belirli amaçlar ve ilkeler bıraktınız. Bize verdiğiniz görevleri yerine getirmek için 50 yıldır durmak bilmeden çalışıyor ve üretiyoruz. Emanetiniz, Bahçeşehir ailesinin yüreğinde ve ellerinde yücelecektir.” Anıtkabir ziyareti ardından açıklamada bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, öğrenci, öğretmen ve veliler ile beraber Anıtkabir’e geldik ifade etti.

Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Süper Lig’de mücadele eden Bahçeşehir Basketbol takımımız hafta sonu deplasmanda oynayacağı Türk Telekom karşılaşması var. Bu vesile ile öğrenci ve öğretmenlerimiz bize “gelmek istediklerini” söylediler. Bizde sıcak baktık. Takım olarak gelirken öğrencilerimiz ile beraber yolumuzu Anıtkabir’e çevirdik. Çokta güzel bir ziyaret gerçekleştirildi.

Özellikle basketbol takımında Türkiye’ye gelip bir sene kalıp dönenler var. Onlar için güzel bir tecrübe oldu. Bu vesile ile Atamızı burada ziyaret etmiş bulundular ve daha yakından tanıma fırsatı buldular.” Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Can Altıntığ, öğrencilerle gelmekten dolayı mutlu olduklarını belitti. Altıntığ, “Atamızı her ziyaretimizde çok büyük duygular yaşıyoruz. Bugün daha farklıydı. 2 bin öğrenci ile buradayız. Özellikle takım içerisinde bulanan yabancı oyuncular içinde çok önemli bir ziyaretti” dedi.

Marcus Slaughter’in, Türkiye sevgisini Türk bayrağını sallayarak gösterdiğini söyleyen Altıntığ, şunları kaydetti: “Marcus, kendisi bunu talep etti. Türk bayrağını almak için bir genç arkadaşımızdan rica etti. Daha önce de Türkiye’de oynamış ve bizleri çok seven bir oyuncu. Sevgisini de bu şekilde göstermiş oldu.”(ÖÇ-BC -