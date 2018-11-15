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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bahçeşehir Hoşdere’de 150 bin metrekarelik Hayatpark

- Bahçeşehir Hoşdere’de 150 bin metrekarelik Hayatpark

Hayatpark görüntüsü

( İSTANBUL )- Hayatpark’ın içerisine bin 600 ağaç dikildi- Hayatpark içerisindeki havuzlu cami kendine hayran bırakıyor İSTANBUL

Bisiklet Yolu Biyoloji Piknik Alanı Bisiklet Elektrikli Araç 


- Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare toplam alana inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan Hayatpark’a 128 tür bitki ekilirken, çeşitli türde toplam bin 600 adet ağaç dikildi. Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare toplam alandan oluşan Hayatpark, sürdürülebilirlik esasını dayanmakla birlikte, Osmanlıdaki gibi cami merkezli yapılaşma ile etrafında birbirinden güzel konut projelerini barındırıyor. Hayatpark Kendi enerjisini üretiyor Muhteşem parkın içinde park aydınlatmasını destekleyen güneş enerji panelleri yer alıyor. Ayrıca elektrikli araçların çoğalmaya başlaması sebebiyle Elektrikli Şarj İstasyonu kuruldu. 4 tane elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu istasyon üzerindeki güneş enerji panelleri ile destekleniyor. Havuzlu cami kendine hayran bırakıyor Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin, üç tarafı sularla çevrili. 7 bin metrekare büyüklüğündeki Biyolojik Gölet'ten gelen suların transfer edildiği havuz Hayatpark Camii'ne ayrı bir güzellik katıyor. Yanına inşa edilen ve eski Osmanlı evlerini andıran kurs binası girişi kafeterya hizmeti verecek. Hayatpark’a bin 600 adet ağaç dikildi Ortasında 7 bin metrekarelik devasa biyolojik gölet olan Hayatpark’ın içerisinde çınar, çam, ıhlamur, manolya gibi 128 tür bitki ekilirken, toplam bin 600 adet ağaç dikildi. Sanat ve spor aktiviteleri 7’den 70’e herkesin vakit geçirmesi hedeflenen parkta, çeşitli yaş gruplarına göre oyun alanları, spor alanları, bisiklet yolu, koşu parkuru, mini golf, kaykay pisti, piknik alanı, basket sahası ve tenis kortu mevcut. Parkta ayrıca küçük çaplı sanatsal etkinlikler için Anfi tiyatro sahnesi de yer alıyor. (MB-
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