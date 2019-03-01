Bahçesaray karayolu çığdan temizleniyor

-Çalışmalardan detay



( VAN ) VAN



- Van-Bahçesaray karayolunun 6 noktasına düşen çığ temizlenirken, bazı bölgelerdeki çığları temizleme çalışmaları da Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunda ise hummalı çalışma devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı.

Şimdiye kadar 6 noktaya düşen ve yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyen ekipler, ancak çeşme mevkisine ulaştılar. Yaklaşık 16 kilometrelik yolun kaldığını ifade eden ekipler, geri kalan alanda ise en az 3 çığ bölgesin daha olduğunu ve yolu ise gece geç saatlere kadar açmayı planladıklarını söylediler.

