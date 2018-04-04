Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

-Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Doğan ile röp

-AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ile röp



( VAN -HD) VAN



- Van’ın Bahçesaray ilçesinde 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Bahçesaray Kaymakamlığı, AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı ve Bahçesaray Devlet Hastanesi tarafından 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) önemine değinmek için yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Doğan ve çok sayıda Bahçesaray halkı katıldı.

Yürüyüş ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise, “Bugün ilçe kaymakamımız, başhekimimiz ve halkımızla beraber farklı bir konuya eğilerek yaklaşık 500 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşün tek amacı KOAH hastalığına dikkat çekmek. Ve bu hastalık için neler yapılabilir diye sağlıklı bilgi alabilmek için başhekimimiz ve değerli doktorlarlarımızın çarşı içerisinde halka yönelik yaptıkları bilgilendirme toplantısına katıldık. Toplantı sonrası da yaklaşık 500 metre yürüyüş gerçekleştirdi. Programda emeği geçen başta başhekimimiz olmak üzere sağlık personeline teşekkür ediyorum” dedi.



