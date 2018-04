- Bahçesaray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

-konvoyun havadan görüntüsü

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaklaşık 110 araçlık konvoy, kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere il merkezine hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresi öncesi Bahçesaray ilçesinde de hazırlıklar yapıldı. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Mehmet Özcan ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın daveti üzerine Bahçesaraylıların yoğun ilgisiyle yaklaşık 100 araçlık konvoyla ilçe merkezinden hareket eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak üzere il merkezine hareket etti. Konvoy yola çıkmadan önce kısa bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Öncelikle 4 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Van'da ağırlamaktan Bahçesaray halkı olarak çok mutluyuz. Şu anda yaklaşık 110 minibüs, 15 otomobil ile bir konvoy hazırladı. Bahçesaray halkı her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir tablo sergilemiştir. Bizde Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir şekilde Bahçesaray’ı salonda temsil edeceğiz. Biz diyoruz ki her şey Recep Tayyip Erdoğan için, her şey 2019 için, 2023'te ki hedeflerimiz için. Biz Bahçesaraylılar büyüklerimizle, büyüklerimizin yolunda her zaman emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Her şeyi Recep Tayyip Erdoğan için” dedi (EKİP-ŞAK-Y)