Bahçelievler' de yıkılan 11 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçelievler'de yıkılan 11 katlı binanın en kazı havandan görüntülendi.Görüntülerde,11 katlı binanın bir kısmın yıkıldığı,bir kısmınında kaldığı görülüyor. Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman boşaltılarak kontrollü olarak yıkılmaya başlanmıştı. Ancak bir süre sonra yıkım kontrolden çıkarak bina büyük bir gürültü ile çökmüştü. Yıkılan binanın en kazı ve kalan kısımları havadan görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın bir kısmın yıkıldığı bir kısmınında kaldığı görülüyor. İnşaat makinalarınında çalışmasının devam ettiği görülüyor.

