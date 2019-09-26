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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler’de yan yattığı belirtilen bina tahliye edildi

Bahçelievler’de yan yattığı belirtilen bina tahliye edildi

Vatandaşlar röp.

Akalan Felaket Zabıta Polis Ekipleri Deprem Anı 

-Hakan Bahadır röp.

( İSTANBUL )- Vatandaşlar korku dolu anları anlattı- Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır:“ İçeride bulunan arkadaşlarımızı tahliye ettik” İSTANBUL

- İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler’de bir ev yan yattığı gerekçesi ile boşaltıldı. Ekiplerin evde incelemeleri devam ediyor. İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler İlçesi’nde bulunan bir bina yan yattığı gerekçesi ile boşaltıldı. Bina çevresini güvenlik şeridi ile çeviren polis ekipleri vatandaşların evlerine girişlerine izin vermiyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’da olay yerine gelerek yan yattığı belirtilen evde incelemelerde bulundu. "Teknik ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor" Vatandaşlar ise sohbet eden Bahadır, “Binanın yan yattığı yönündeki ihbarın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Burada yan yatmış bir bina mevcut değil. Sadece iki bina arasında olan sıva çatlağından birkaç tane sıva parçası aşağı düşmüş. Yine de biz tedbirimizi aldık. Polis arkadaşlarımız ve zabıta arkadaşlarımız içeride bulunan arkadaşlarımızı tahliye ettik. Teknik ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir çatlak yok. Binamız ile ilgili bir olumsuzluk yok. Kriz merkezimizde arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Dışarıda kalan vatandaşımız varsa biz onları misafir ederiz. Şuana kadar yan yatan ya da çatlayan bir binamız yok” dedi.
"1999 depremini dahi böyle hissetmedim" Depreme misafirliğe geldiği kızının yanında yakalanan İclal Akbay deprem anını anlatarak, “Kötü sallandık. Çerçeveler yere düştü. Masanın üzerinde bulunan eşyalar yere düştü. Torunumu kucaklayarak dışarı kaçtım. Ben girmeye korkuyorum” diye konuştu.
Binada bulunan kirişlerin çatladığını belirten bir vatandaş ise, “Ekiplerin çalışması devam ediyor. Bu gece mecbur olarak dışarıda kalacağız. Ben yan tarafta oturuyorum. Kamyonette kalacağım. 1999 depremini dahi böyle hissetmedim. Çok felaket sallandık” ifadelerini kullandı. Deprem sonrası direk evlerinin yanına geldiğini belirten bir öğrenci ise, “Binada eğilme var. Duvarlarından sesler gelmiş” dedi.
(EG-
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