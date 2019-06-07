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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bahçelievler’de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada Haberi

Bahçelievler’de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada Haberi

Kaza anı görüntü

Ticari Taksi Hastane Kamera Direksiyon Trol 

-Olay yerinden görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de seyir halindeki ticari taksi, bir aracın arka kısmına çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attı. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı kameralara yansıdı. Yaşanan feci kaza ticari taksiye bir araç arkadan çarptı. Taksinin takla attığı kazada sürücü yaralandı. Ticari taksiye çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaza Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil şerit değiştireceği sırada seyir halindeki bir ticari taksinin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya yol açan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı anlatan Taksici Rafet Türkan'ın oğlu Emre Türkan, "Daha öncesinden babamla, beyaz aracın sürücüsü arasında tartışma oluyor. Babam kaçıyor şahıstan. Az ileride arkadan vuruyor, babama takla attırıyor. Babam hastanede. Bu kişinin bulunması lazım” dedi
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