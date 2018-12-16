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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Yanan araçlardan görüntü

Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-Araçlardan görüntü
-İş yerinin tabelasından görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Park halindeki otomobilden yükselen alevler öndeki araca sıçradı İSTANBUL

- Bahçelievler’de sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, diğer otomobile de sıçradı. Alev alev yanan araçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 04:30 sıralarında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Orkide Sokak üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen, alevler tüm aracı sardı. Büyüyen alevlerin sıçraması nedeniyle sokak üzerinde park halinde bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alev alev yanan otomobiller ve iş yerinin tabelası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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