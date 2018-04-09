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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler'de otelde yangın paniği Haberi

Bahçelievler'de otelde yangın paniği Haberi

Otelin görüntüsü

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Yangın Paniği Kuaför Salonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşların görüntüsü
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bahçelievler'de bir otelin kuaför salonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman nedeniyle yukarı katta mahsur kalan müşteriler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Olası bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Bahçelievler Çobançeşme Mahellesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde otelin kuaför kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumandan dolayı otelde bulunan 3 müşteri içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 3 kişiyi yangın merdiveni ile indirdi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangın anında orada olan bir vatandaş, ”Ambulansla gidenler oldu. 2- 3 ambulans geldi. İtfaiyeler baya geldi. İlk başta şiddetliydi. İtfaiyeciler camlardan çıkardılar oteldeki misafirleri” dedi.
(EK-ZA- ÖY-
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