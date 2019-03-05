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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Bahçelievler'de öldürülen anne ve kız son yolculuğuna uğurlandı

- Bahçelievler'de öldürülen anne ve kız son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler'de önceki gün evlerinde vahşice öldürülen anne-kızın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Bahçelievler de önceki gün akşam saatlerinde oturdukları eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, anne Kezban Ercan (82) ve kızı Ayşe Solmaz (52) boğularak öldürülmüştü. Ayşe Solmaz'ın eşi İsmail Solmaz'ın anne kızdan haber alamaması üzerine eve geldiğinde korkunç olay ortaya çıkmıştı. Adli Tıp Kurumda işlemleri tamamlanan anne -kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Yenibosna Aksa Camiinde yapılan cenaze törenine anne-kızın akrabaları ve sevenleri katıldı.
Omuzlara alınan naaşlar sırasıyla cenaze aracına konuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızın naaşı defnedilmek üzere Hadımköy Çakmaklı Mezarlığına götürüldü. (UK- YM-
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