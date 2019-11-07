- Bahçelievler’de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada Haberi

-Zanlıların emniyete getirilişi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli hırsızlar yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı 15 Eylül’de Yenibosna’da bir ilkokulda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren maskeli 3 şüpheli, okula girdikten sonra koridorda dolaşarak kapılarını levye ile açtıkları sınıflara girdi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okuldan 12 ayrı dizüstü bilgisayarı çalıp kayıplara karışan zanlıların peşine düştü. Zanlıların bıraktıkları parmak izlerinden ve güvenlik kameralara takılan eşkallerinden kimliklerini tespit eden polis, B.A., D.B. ve C.B. adlı yaşı 18’den küçük 3 şüpheliyi 28 Ekim’de yakalayarak gözaltına aldı. C.B., B.A. ve D.B.’nın aynı ilçede 3 ayrı okuldan hırsızlık konularının da failleri oldukları belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başlarında kapişon takıp yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, okul koridorlarındaki sınıfların kapılarını zorladığı görülüyor. Bir şüphelinin elinde ise demir levye göze çarparken, girdikleri sınıftan dizüstü bilgisayarı dışarıya çıkardıkları görüntüler yer alıyor. (SK-ÖFA



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