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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçelievler'de market soygunu - İSTANBUL

Bahçelievler'de market soygunu - İSTANBUL

- Soygun anı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıBahçelievler'de market soygunu - Müşteri gibi girdikleri marketlerin çalışanlarını silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de müşteri gibi girdikleri marketlerin çalışanlarını silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 27 Kasım 20.50 sıralarında bir markete müşteri gibi gelen iki kişiden biri, aldıkları ürünleri kasadan geçirirken, diğer şüpheli silahla kasiyeri tehdit ederek 3 bin 200 lirayı gasbedip kaçtı. 30 Kasım'da da 20.40 sıralarında bir markete giren iki şüpheli, silahla çalışanları tehdit edip bin 500 lirayı gasbedip olay yerinden uzaklaştı.Olaylarla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, 1 Aralık'ta Kocasinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan M.U.T. ve M.Ş.D'nin yapılan üst aramasında, gasp olaylarında kullandıkları tabanca ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.D'nin 28 Kasım'da hakkındaki başka bir suçtan tutuklandığı, 30 Kasım'da cezaevinden firar ettiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde markete müşteri gibi giren şüphelilerin yüzlerine atkı sardıkları, alışveriş yapma bahanesiyle aldıkları ürünleri kasadan geçirirken çalışanı silahla tehdit edip kasadan parayı alma anları yer alıyor.

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