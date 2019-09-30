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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları Haberi

Bahçelievler'de lüks sitede dehşet anları Haberi

Yaralılara yapılan müdahale

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Saglik ekipleri
-Detay

( İSTANBUL )- Sitedeki iş yerinde yaşanan saldırıda iki kişi yaralandı İSTANBUL

- Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşandı. Lüks siteye gelen saldırganlar iki kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe caddesi üzerinde bulunan lüks sitedeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu iş yerine gelen iki kişi, silahla kurşun yağdırdı. İki kişiyi vurarak yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Sitede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (VK-ÖFA
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